«Сердце ныло». Братья-подростки спасли из пожара сестру с маленькими детьми

«Большое спасибо Господу и ребятам, что сохранили моих внучат и свою сестру. Если бы не мальчики, всё закончилось бы по-другому. Я до сих пор не могу отойти от этих событий, места себе не нахожу, сутки уже не сплю», — говорит Рубина Непомнящая.