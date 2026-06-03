«Сердце ныло». Братья-подростки спасли из пожара сестру с маленькими детьми

«Мы совсем не боялись, думали только о сестре и её детях», — рассказывает 14-летний Николай Непомнящий. Вместе с троюродным братом, 12-летним Тахиром, он вовремя поднял тревогу и помог вызволить из горящего дома детей родной сестры Вероники.
Подросток оказался рядом не случайно — родное сердце будто предчувствовало беду. Когда полыхнула веранда дома, в котором мирно спали сестра и двое её малышей, Коля с братом не раздумывая, бросился на помощь. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Предчувствие беды.
Днём 2 июня Коля из небольшого города Ужура Красноярского края чувствовал какое-то странное беспокойство. «Сердце, говорит, ноет и ноет у меня. Пойду, мотоцикл помою», — вспоминает мама юного героя Рубина Непомнящая в разговоре с корреспондентом krsk.aif.ru.
Подросток вместе с троюродным братом пошёл к дому сестры Вероники. Взяв тазик и тряпки, ребята занялись делом.
«Мыли мотоцикл спокойно. И вдруг Тахир как закричит: огонь. Я не поверил — может, шутит. Поворачиваюсь, а там и вправду огонь. Беру тазик, хотел через дверь заскочить, она горит, не получилось», — делится воспоминаниями о страшном событии Коля.
Пожар моментально охватил веранду — и подростки, обежав дом, начали стучать в окна.
От поднятого шума Вероника, которая прилегла отдохнуть с детьми, проснулась и увидела, что всё вокруг в дыму.
Эвакуировались через окно.
«Я подумала, что мне кажется. Смотрю на входную дверь — а она вся горит, — рассказала Вероника сотрудникам МЧС. — Я беру обогреватель и разбиваю окно, начинаю маленького передавать братьям, потом второго — он не хотел вылезать, еле вытащили. Ещё минут десять я была дома и решала, как выбраться — через окно не получалось».
Помогли грабли — с помощью них молодая мама выбила остатки стекла и благополучно эвакуировалась до приезда пожарных, которых вызвали очевидцы.
К счастью, никто не пострадал, но дом выгорел полностью.
«Пожар произошёл около 13:00 местного времени. На момент прибытия подразделения пожарной охраны было установлено горение по всей площади жилого дома и надворных построек. Площадь пожара составила 84 кв. м.», — сообщил начальник 67 пожарно-спасательной части по охране Ужура Михаил Нечаев.
«Сутки уже не сплю».
Ликвидировать огонь удалось силами восьми человек личного состава и двух единиц техники. Как выяснилось, возгорание началось из-за не выдержавшей нагрузки электропроводки: на веранде одновременно работали стиральная машина и светильник.
Семья до сих пор в сильном стрессе от случившегося. Вероника с полугодовалым и двухлетним сыновьями и мужем пока будут жить у мамы с братом.
«Большое спасибо Господу и ребятам, что сохранили моих внучат и свою сестру. Если бы не мальчики, всё закончилось бы по-другому. Я до сих пор не могу отойти от этих событий, места себе не нахожу, сутки уже не сплю», — говорит Рубина Непомнящая.
О сыне женщина отзывается, как о всегда готовом прийти на помощь отзывчивом ребёнке. Коля растёт без отца — муж Рубины погиб на СВО — и во всём старается поддерживать маму.
Сам же подросток скромничает и не много рассказывает о себе и троюродном брате, с которым крепко дружит. Лето у ребят началось с по-настоящему геройского поступка, который ребята воспринимают как естественный в сложившейся ситуации. Возможно, такой опыт подтолкнёт мальчиков к выбору профессии, связанной со спасением жизней. Коля этого варианта не исключает.