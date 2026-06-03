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В Норильске завели дело после ДТП с мотоциклистом, сбившим женщину

16-летний подросток пытался скрыться от погони и сбил женщину.

В Норильске возбудили уголовное дело после ДТП с 16-летним мотоциклистом, сбившим женщину. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, что 2 июня 2026 года 16-летний подросток на мотоцикле без номеров и экипировки сбил 40-летнюю женщину. На требование инспекторов ДПС остановиться водитель не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться.

Женщина госпитализирована. После наезда мотоциклист и пассажир бросили транспорт и попытались убежать, но были задержаны.

Уголовное дело возбудили по по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в опасные действия». Следствие даст правовую оценку действиям родителей подростка, допустившим бесконтрольное управление транспортом несовершеннолетним.

Ранее мы сообщали, что в Норильске бизнесмен получил 6 лет за хищение 65 млн при ликвидации свалок.