В Норильске завели дело после ДТП с мотоциклистом, сбившим женщину

В Норильске возбудили уголовное дело после ДТП с 16-летним мотоциклистом, сбившим женщину. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Напомним, что 2 июня 2026 года 16-летний подросток на мотоцикле без номеров и экипировки сбил 40-летнюю женщину. На требование инспекторов ДПС остановиться водитель не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться.
Женщина госпитализирована. После наезда мотоциклист и пассажир бросили транспорт и попытались убежать, но были задержаны.
Уголовное дело возбудили по по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в опасные действия». Следствие даст правовую оценку действиям родителей подростка, допустившим бесконтрольное управление транспортом несовершеннолетним.
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