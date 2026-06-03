Бастрыкин взял на контроль дело воронежской сироты, которой годами не дают квартиру

Жительница Воронежа, оставшаяся без попечения родителей, добивается положенного ей по закону жилья через следственные органы. Несмотря на решение суда, вступившее в силу в этом году, девушка до сих пор не получила благоустроенную квартиру, хотя числится в очереди на получение жилья с 2017 года. Девушка обратилась в приемную Александра Бастрыкина в соцсетях. Об этом в региональном СУ СК рассказали 3 июня.