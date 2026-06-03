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Уголовные дела завели после нападения собак на детей в Выксе и Шахунье

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета проводят комплекс следственных мероприятий.

В Нижегородской области после сообщений в СМИ о нападениях собак на детей возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили СУ СК по Нижегородской области.

Инциденты зафиксированы в двух городах — Выксе и Шахунье: в результате атак животные нанесли несовершеннолетним телесные повреждения.

По поручению руководителя следственного управления Айрата Саетовича Ахметшина следователи Выксунского и Шахунского межрайонных следственных отделов СК России по Нижегородской области инициировали процессуальные проверки и возбудили уголовные дела по данным фактам.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета проводят комплекс следственных мероприятий. Их цель — детально восстановить хронологию событий и установить все обстоятельства происшествий, включая:

условия, при которых произошли нападения;

принадлежность животных и соблюдение владельцами правил их содержания (если собаки имели хозяев);

наличие или отсутствие мер по контролю за безнадзорными животными со стороны ответственных структур;

характер и степень полученных детьми травм.

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее сообщалось, что 750 тыс. рублей заплатит нижегородка за нападение своей собаки на девочку.