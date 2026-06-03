Уголовные дела завели после нападения собак на детей в Выксе и Шахунье

В Нижегородской области после сообщений в СМИ о нападениях собак на детей возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили СУ СК по Нижегородской области.
Инциденты зафиксированы в двух городах — Выксе и Шахунье: в результате атак животные нанесли несовершеннолетним телесные повреждения.
По поручению руководителя следственного управления Айрата Саетовича Ахметшина следователи Выксунского и Шахунского межрайонных следственных отделов СК России по Нижегородской области инициировали процессуальные проверки и возбудили уголовные дела по данным фактам.
В настоящий момент сотрудники Следственного комитета проводят комплекс следственных мероприятий. Их цель — детально восстановить хронологию событий и установить все обстоятельства происшествий, включая:
условия, при которых произошли нападения;
принадлежность животных и соблюдение владельцами правил их содержания (если собаки имели хозяев);
наличие или отсутствие мер по контролю за безнадзорными животными со стороны ответственных структур;
характер и степень полученных детьми травм.
Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.
Ранее сообщалось, что 750 тыс. рублей заплатит нижегородка за нападение своей собаки на девочку.