Названа возможная причина смерти студента, найденного в горах Крыма

Пропавшего неделю назад студента нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма, сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Динара Ахтемова. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
«Причиной смерти мог быть суицид. Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжаются», — сказал собеседник агентства.
Скрипников пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в горно-лесистой местности.
Скрипников учился в Симферополе на геофаке, в день исчезновения 20-летний студент поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.