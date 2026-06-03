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В Перми суд отпустил бывшего замглавы Кировского района под домашний арест

Экс-чиновника обвинили в мошенничестве с выделенными для СВО средствами.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Перми Суд удовлетворил ходатайство следователя по мере пресечения бывшего заместителя главы Кировского района Перми Дмитрия Сыпачева. Экс-чиновника после семимесячной сидки в СИЗО перевели под домашний арест.

Дмитрия Сыпачева обвиняют в мошенничестве при использовании 4,7 млн руб. бюджетных средств, выделенных для обеспечения СВО. Он направил в краевой Минтербез поддельные документы для осуществления выплат за содействие в привлечении граждан к заключению контракта с Минобороны РФ.

Экс-чиновника задержали в ноябре 2025 года. На допросе он отказался свидетельствовать против себя и не признал выдвинутые против него обвинения. Во время следствия Дмитрий Сыпачев стал фигурантом еще одного уголовного дела, напомнило издание «Эхо Перми». Его возбудили в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в хищении выделенных на обеспечения СВО 800 тыс. руб. из краевого бюджета.