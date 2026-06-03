В Перми суд отпустил бывшего замглавы Кировского района под домашний арест

Экс-чиновника задержали в ноябре 2025 года. На допросе он отказался свидетельствовать против себя и не признал выдвинутые против него обвинения. Во время следствия Дмитрий Сыпачев стал фигурантом еще одного уголовного дела, напомнило издание «Эхо Перми». Его возбудили в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в хищении выделенных на обеспечения СВО 800 тыс. руб. из краевого бюджета.