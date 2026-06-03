В Бурятии задержали главу турфирмы по делу о гибели пяти человек на Байкале

По версии следствия, 19 мая предпринимательница продала экскурсионный тур по акватории озера Байкал для группы из 15 человек. При этом она достоверно знала, что у организаторов отсутствуют разрешительные документы на пассажирские перевозки на аэролодке «Север». В ходе поездки судно опрокинулось и пять пассажиров утонули.