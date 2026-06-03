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В Бурятии задержали главу турфирмы по делу о гибели пяти человек на Байкале

В Бурятии задержана руководитель турфирмы, продавшая тур на аэролодке «Север» для группы из 15 человек. Следствие установило, что предпринимательница знала об отсутствии у организаторов разрешительных документов на пассажирские перевозки. В результате опрокидывания судна на Байкале погибли пять туристов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

В рамках расследования уголовного дела о гибели пяти туристов на озере Байкал была задержана руководитель турфирмы. Об этом сообщает Следком Бурятии.

По версии следствия, 19 мая предпринимательница продала экскурсионный тур по акватории озера Байкал для группы из 15 человек. При этом она достоверно знала, что у организаторов отсутствуют разрешительные документы на пассажирские перевозки на аэролодке «Север». В ходе поездки судно опрокинулось и пять пассажиров утонули.

Ранее в рамках этого дела правоохранительные органы арестовали владельца судна. Судоводитель, управлявший аэролодкой в момент аварии, решением суда отправлен под домашний арест.