Вода в реке Кубань в Крымском районе достигла критической отметки

«Техника пришла из Крымска — занимается земляными работами. Казаки Троицкого станичного общества и волонтеры укладывают мешки с песком», — говорится в сообщении.
Как писала «РГ», на территории хуторов Западный и Урма, а также станицы Троицкой и села Гвардейского ввели режим ЧС — там Кубань вышла из берегов. Кроме того, из Троицкой, СНТ «Йодник» и хутора Западного эвакуировали всех жителей.
На фоне затяжных дождей по всей территории Краснодарского края губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил усилить группировки спасателей в населенных пунктах возле рек.