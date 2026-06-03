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Вода в реке Кубань в Крымском районе достигла критической отметки

Река Кубань в районе станицы Троицкой Крымского района достигла критической отметки в 2 метра 11 сантиметров. Рабочие, казаки и волонтеры укрепляют дамбу, сообщает пресс-служба администрации Крымского района.

Источник: Российская газета

«Техника пришла из Крымска — занимается земляными работами. Казаки Троицкого станичного общества и волонтеры укладывают мешки с песком», — говорится в сообщении.

Как писала «РГ», на территории хуторов Западный и Урма, а также станицы Троицкой и села Гвардейского ввели режим ЧС — там Кубань вышла из берегов. Кроме того, из Троицкой, СНТ «Йодник» и хутора Западного эвакуировали всех жителей.

На фоне затяжных дождей по всей территории Краснодарского края губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил усилить группировки спасателей в населенных пунктах возле рек.

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