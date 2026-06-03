Вода в реке Кубань в Крымском районе достигла критической отметки

Как писала «РГ», на территории хуторов Западный и Урма, а также станицы Троицкой и села Гвардейского ввели режим ЧС — там Кубань вышла из берегов. Кроме того, из Троицкой, СНТ «Йодник» и хутора Западного эвакуировали всех жителей.