Бизнесмену грозят снос и исправительные работы за незаконную заправку в Симферополе

За игнорирование админпротокола бизнесмен получил 20 часов обязательных работ. Также ему выдано предписание на устранение нарушения, а материалы направлены в администрацию для иска о сносе самовольного сооружения. За нарушение предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей.