В севастопольской многоэтажке мужчина избил собаку в лифте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
В полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что в лифте дома на улице Степаняна 2А/2, мужчина бил собаку руками и ногами. Все его действия попали на камеры видеонаблюдения.
Полицейские установили личность этого человека. Им оказался 32-летний мужчина из Татарстана.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Дальше будет решено, как мужчина ответит по закону.
Ранее мы писали, что сотрудника КФУ уволили после появления в соцсетях видео, где он пинает собаку в Симферополе. Речь идет о заместителе директора одного из институтов учреждения. По словам руководства вуза, подобное поведение противоречит ценностям КФУ.