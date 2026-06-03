В севастопольской многоэтажке мужчина избил собаку в лифте

Ранее мы писали, что сотрудника КФУ уволили после появления в соцсетях видео, где он пинает собаку в Симферополе. Речь идет о заместителе директора одного из институтов учреждения. По словам руководства вуза, подобное поведение противоречит ценностям КФУ.