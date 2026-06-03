Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В севастопольской многоэтажке мужчина избил собаку в лифте

Инцидент попал на видео.

В севастопольской многоэтажке мужчина избил собаку в лифте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

В полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что в лифте дома на улице Степаняна 2А/2, мужчина бил собаку руками и ногами. Все его действия попали на камеры видеонаблюдения.

Полицейские установили личность этого человека. Им оказался 32-летний мужчина из Татарстана.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Дальше будет решено, как мужчина ответит по закону.

Ранее мы писали, что сотрудника КФУ уволили после появления в соцсетях видео, где он пинает собаку в Симферополе. Речь идет о заместителе директора одного из институтов учреждения. По словам руководства вуза, подобное поведение противоречит ценностям КФУ.