В Петербурге прокомментировали инцидент с ученицей, снявшей предмет белья перед ЕГЭ

«Ученица самостоятельно удалилась, после чего вернулась и успешно прошла через металлодетектор без звукового сигнала. Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, сотрудникам ППЭ не давалось и не могло даваться, видеозапись это подтверждает», — сообщили в администрации Приморского района.