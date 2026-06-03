В Петербурге прокомментировали инцидент с ученицей, снявшей предмет белья перед ЕГЭ

Оказалось, что это были металлические элементы на трусах. Девушка прошла на экзамен только после того, как сняла предмет нижнего белья в туалете. В администрации Приморского района и комитете по образованию Санкт-Петербурга прокомментировали этот инцидент «Российской газете».
Девушка, о которой идет речь, — выпускница средней общеобразовательной школы № 632, но описанная ею ситуация произошла 1 июня в пункте проведения экзамена на базе другой школы — № 582, сообщили в районной администрации.
После обращения школьницы были опрошены организаторы проведения экзамена, сопровождающие и общественные наблюдатели. Изучены и записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении на входе, где находится металлодетектор.
Как поясняют чиновники, в описанной ситуации устройство сработало на сам факт наличия металла. Однако идентифицировать конкретную причину, по которой среагировало оборудование, невозможно: прибор фиксирует любой металлический предмет, но не определяет его тип, поясняют чиновники.
При сигнале металлодетектора выпускники разворачиваются и передают лишние предметы, на которые он сработал, сопровождающим. Это необходимо при организации прохода в пункт проведения экзамена в соответствии с порядком проведения Государственной итоговой аттестации.
Поскольку у школьницы при себе не было предметов, которые явно могли вызвать срабатывание металлодетектора, ей предложили найти источник проблемы.
«Ученица самостоятельно удалилась, после чего вернулась и успешно прошла через металлодетектор без звукового сигнала. Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, сотрудникам ППЭ не давалось и не могло даваться, видеозапись это подтверждает», — сообщили в администрации Приморского района.
Чиновники добавили, что в процессе регистрации, прохода на экзамен и его проведения никто из выпускников или их сопровождающих не обращался по поводу нарушения своих прав.
«Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена», — добавили в администрации. Поскольку экзамены продолжаются, все их организаторы дополнительно проинструктированы на этот счет.
Если участники ЕГЭ сталкиваются со сложными, непонятными и спорными ситуациями в ходе организации и проведения экзаменов, необходимо обращаться на специальную горячую линию, отметили в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Номера телефонов размещены на сайте ведомства и непосредственно в пунктах проведения ЕГЭ: (812) 576−18−76, 8−931−326−37−42, (812) 576−34−38 и (812) 576−34−40.