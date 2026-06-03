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В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. Жительница Севастополя предстанет перед судом за нападение на полицейского. Женщина 1993 года рождения укусила сотрудника МВД. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 49 на улице Горпищенко при сопровождении ее в отдел полиции оказала сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы и укусила одного из полицейских за кисть правой руки, причинив физическую боль и телесные повреждения», — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Материалы дела направлены в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

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