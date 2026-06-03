В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского

«По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 49 на улице Горпищенко при сопровождении ее в отдел полиции оказала сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы и укусила одного из полицейских за кисть правой руки, причинив физическую боль и телесные повреждения», — рассказали в надзорном ведомстве.