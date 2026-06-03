Режим повышенной готовности ввели из-за двух оползней в Советском районе

Власти приняли меры для защиты местных жителей: предотвращение угрозы их жизни и здоровью стало главной причиной введения режима повышенной готовности. Кроме того, администрация стремится не допустить возникновения других аварийных ситуаций в этих районах. В зонах риска разместят информационные аншлаги, а за опасными участками будет организован постоянный мониторинг.