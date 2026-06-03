Режим повышенной готовности ввели из-за двух оползней в Советском районе

В Советском районе Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности на двух участках из‑за оползневых процессов. Информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации.
Под действие режима попали две территории:
район домов № 45, 47, 49 по улице 1‑й Оранжерейной — здесь произошёл оползень;
участок возле дома № 111 по улице Невзоровых — в этой зоне размыло склон и разрушилось асфальтовое покрытие.
Власти приняли меры для защиты местных жителей: предотвращение угрозы их жизни и здоровью стало главной причиной введения режима повышенной готовности. Кроме того, администрация стремится не допустить возникновения других аварийных ситуаций в этих районах. В зонах риска разместят информационные аншлаги, а за опасными участками будет организован постоянный мониторинг.
Для устранения последствий и минимизации рисков запланированы работы. На улице 1‑й Оранжерейной специалисты проведут расчёты устойчивости склона в границах оползневого участка. На эти цели из резервного фонда мэрии на 2026 год выделят 1 300 000 рублей. На участке по улице Невзоровых выполнят ремонтные работы. Их стоимость превысит 5 900 000 рублей.
Ранее еще один оползень сошел у нижегородского парка «Швейцария».