Что произошло под Уздой, где водители обнаружили на дороге мертвую женщину

В Узденском районе водители вызвали милицию, обнаружив на дороге мертвую женщину. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.
Смертельная авария произошла рано утром 27 мая. Установлено, что около 04.10 21-летний витебчанин на грузовике DAF с прицепом сбил пешехода. Мужчина ехал по автодороге р-23 в сторону Слуцка и на 35-м километре трассы вблизи деревни Королево сбил женщину, которая, по его словам, внезапно появилась на проезжей части.
Водитель после ДТП скрылся и не стал оказывать помощь пострадавшей. Следователю он сказал, что женщина на дорогу вышла внезапно, и он не смог ее объехать. В зеркало заднего вида он увидел, что пострадавшая упала, испугался и уехал с места аварии.
Правоохранители установили, что погибшая 64-летняя женщина проживала в агрогородке Озерцо. В момент наезда она была в состоянии алкогольного опьянения.
Спустя время ее тело на дороге обнаружили проезжавшие мимо водители, они и вызвали милицию.
Но еще известно, что только с начала 2025 года фигурант привлекался к административной ответственности по линии ГАИ 11 раз. Витебчанин задержан, ему инкриминируют оставление в опасности и нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 159 и ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
Следствие продолжается.