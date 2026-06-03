Что произошло под Уздой, где водители обнаружили на дороге мертвую женщину

Водитель после ДТП скрылся и не стал оказывать помощь пострадавшей. Следователю он сказал, что женщина на дорогу вышла внезапно, и он не смог ее объехать. В зеркало заднего вида он увидел, что пострадавшая упала, испугался и уехал с места аварии.