Под Воронежем суд вынес приговор пьяному водителю «Мерседеса», погубившему пассажира

Трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость. В состоянии опьянения он вылетел на обочину, после чего автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся. В результате ДТП серьезно пострадал он сам, а его пассажир от полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.