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Под Воронежем суд вынес приговор пьяному водителю «Мерседеса», погубившему пассажира

42-летний водитель в нетрезвом виде не справился с управлением, что привело к трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Бутурлиновский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, который сел за руль «Мерседеса» в нетрезвом виде и спровоцировал смертельную аварию. За нарушение ПДД, повлекшее гибель человека, мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 3 июня.

Трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость. В состоянии опьянения он вылетел на обочину, после чего автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся. В результате ДТП серьезно пострадал он сам, а его пассажир от полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Суд также лишил виновника аварии права управлять любым видом транспорта в течение ближайших двух лет. Приговор уже вступил в законную силу.

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