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В Петербурге ликвидированы последствия атаки беспилотников ВСУ

Техногенные последствия утренней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Санкт-Петербурга полностью ликвидированы. Об этом 3 июня сообщил губернатор города Александр Беглов.

Источник: РИА "Новости"

«Техногенные последствия утренней атаки БПЛА украинских нацистов на инфраструктуру города ликвидированы», — говорится на сайте администрации города.

По его словам, все городские службы оперативно устранили последствия инцидента и продолжают работу в штатном режиме.

Беглов в этот же день рассказал, что в результате атаки дронов ВСУ пострадали объекты инфраструктуры и несколько человек в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Он добавил, что в городе начал работу оперативный штаб, все силы и средства реагирования на угрозы также приведены в повышенную готовность.

В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом. Он уточнил, что боевая работа продолжается.

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