В Петербурге ликвидированы последствия атаки беспилотников ВСУ

«Техногенные последствия утренней атаки БПЛА украинских нацистов на инфраструктуру города ликвидированы», — говорится на сайте администрации города.
По его словам, все городские службы оперативно устранили последствия инцидента и продолжают работу в штатном режиме.
Беглов в этот же день рассказал, что в результате атаки дронов ВСУ пострадали объекты инфраструктуры и несколько человек в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Он добавил, что в городе начал работу оперативный штаб, все силы и средства реагирования на угрозы также приведены в повышенную готовность.
В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом. Он уточнил, что боевая работа продолжается.