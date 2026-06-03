В атакованном дроном ВСУ автобусе были пассажиры из Польши

По словам руководителя медучреждения, они направлялись в Мариуполь. Остальные пострадавшие из других регионов России, в основном из Ярославской области и Республики Тыва. Сейчас в больнице Горловки остаются девять раненых, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Как подчеркнула Нелля Якуненко, всем пациентам в полном объеме оказывают необходимую помощь.