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В атакованном дроном ВСУ автобусе были пассажиры из Польши

Главврач больницы Горловки сообщила, что среди пострадавших при атаке дрона на автобус есть пассажиры из Польши. Всего в медучреждении остаются девять раненых, они получают всю необходимую помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В рейсовом автобусе Подольск — Симферополь, который подвергся атаке украинского беспилотника в ДНР, находились пассажиры из Польши. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила главный врач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.

По словам руководителя медучреждения, они направлялись в Мариуполь. Остальные пострадавшие из других регионов России, в основном из Ярославской области и Республики Тыва. Сейчас в больнице Горловки остаются девять раненых, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Как подчеркнула Нелля Якуненко, всем пациентам в полном объеме оказывают необходимую помощь.

«Они неохотно разговаривают из-за своего состояния после такого стресса. Они на седативной терапии», — рассказала главврач.

3 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал рейсовый автобус, в котором находились жители нескольких регионов России. Следственный комитет РФ уже возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте.