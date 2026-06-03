В атакованном дроном ВСУ автобусе были пассажиры из Польши

В рейсовом автобусе Подольск — Симферополь, который подвергся атаке украинского беспилотника в ДНР, находились пассажиры из Польши. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила главный врач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.
По словам руководителя медучреждения, они направлялись в Мариуполь. Остальные пострадавшие из других регионов России, в основном из Ярославской области и Республики Тыва. Сейчас в больнице Горловки остаются девять раненых, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Как подчеркнула Нелля Якуненко, всем пациентам в полном объеме оказывают необходимую помощь.
«Они неохотно разговаривают из-за своего состояния после такого стресса. Они на седативной терапии», — рассказала главврач.
3 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал рейсовый автобус, в котором находились жители нескольких регионов России. Следственный комитет РФ уже возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о теракте.