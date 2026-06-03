База отдыха в Нижегородской области закрыта по решению суда

Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области признал незаконной деятельность ООО «УК КП Янтарный» по организации отдыха на базе «Янтарь» и обязал компанию прекратить нецелевое использование двух земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Прокуратура установила, что компания нарушила требования пожарной безопасности и санитарно‑эпидемиологического законодательства, организовав отдых на землях сельскохозяйственного назначения (в т. ч. разместив несанкционированный пляж), что создавало угрозу жизни и здоровью людей.
Представитель ответчика не признал исковые требования, утверждая, что ущерб окружающей среде не доказан. Суд частично удовлетворил иск: решением от 29 мая 2026 года деятельность ООО «УК КП Янтарный» на спорных участках признана незаконной, компании предписано прекратить функционирование базы отдыха «Янтарь». Решение пока не вступило в законную силу.
Напомним, что в прошлом году в этом эко-парке утонул подросток. Юноша скатился с горки катамарана и пропал. Позднее сотрудники МЧС нашли его тело.