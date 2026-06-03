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База отдыха в Нижегородской области закрыта по решению суда

Представитель ответчика не признал исковые требования, утверждая, что ущерб окружающей среде не доказан.

Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области признал незаконной деятельность ООО «УК КП Янтарный» по организации отдыха на базе «Янтарь» и обязал компанию прекратить нецелевое использование двух земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Прокуратура установила, что компания нарушила требования пожарной безопасности и санитарно‑эпидемиологического законодательства, организовав отдых на землях сельскохозяйственного назначения (в т. ч. разместив несанкционированный пляж), что создавало угрозу жизни и здоровью людей.

Представитель ответчика не признал исковые требования, утверждая, что ущерб окружающей среде не доказан. Суд частично удовлетворил иск: решением от 29 мая 2026 года деятельность ООО «УК КП Янтарный» на спорных участках признана незаконной, компании предписано прекратить функционирование базы отдыха «Янтарь». Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, что в прошлом году в этом эко-парке утонул подросток. Юноша скатился с горки катамарана и пропал. Позднее сотрудники МЧС нашли его тело.

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