В Свердловской области экс-главе округа выплатят 469 тыс. недополученной пенсии

Истец, получающий пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости, обратился в суд после того, как в марте 2025 года представительный орган округа утвердил новые размеры окладов глав муниципальных образований. По мнению заявителя, повышение оклада по аналогичной должности автоматически влечет перерасчет пенсии в соответствии с действующим Положением, утвержденным решением Думы. Администрация округа, в свою очередь, отказалась проводить перерасчет, заявив, что изменения не являются индексацией.