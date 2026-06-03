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В Москве задержали мужчину, ранившего ножом сотрудницу МФЦ

Столичное ГУ МВД сообщило о задержании мужчины, напавшего с ножом на сотрудницу МФЦ в районе Братеево. Женщину госпитализировали с ножевым ранением. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу МФЦ. Женщину госпитализировали, сообщает столичное ГУ МВД.

Нападение произошло днем 3 мая в здании центра госуслуг на юге столицы.

«На юге Москвы задержан мужчина, причинивший ножевое ранение сотруднице центра предоставления государственных услуг. Злоумышленник был задержан сотрудником охраны учреждения и передан незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции ОМВД России по району Братеево», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. На месте работают правоохранители, обстоятельства произошедшего выясняются.