В Москве задержали мужчину, ранившего ножом сотрудницу МФЦ

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу МФЦ. Женщину госпитализировали, сообщает столичное ГУ МВД.
Нападение произошло днем 3 мая в здании центра госуслуг на юге столицы.
«На юге Москвы задержан мужчина, причинивший ножевое ранение сотруднице центра предоставления государственных услуг. Злоумышленник был задержан сотрудником охраны учреждения и передан незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции ОМВД России по району Братеево», — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. На месте работают правоохранители, обстоятельства произошедшего выясняются.