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В Черняховске руководителя фирмы ждет суд за смерть упавшего с высоты рабочего

Уголовное дело направлено в Черняховский районный суд для рассмотрения по существу.

В Черняховске направлено в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемым по делу проходит руководитель компании. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, 3 октября 2024 года руководитель ООО «Заря» допустил электрика к производству работ по осмотру кабелей в помещении склада на улице Элеваторной в Черняховске. При этом у сотрудника не было наряда-допуска или распоряжения для проведения указанных работ, равно как и средств индивидуальной защиты и эффективных страховочных систем. В результате 67-летний электрик упал в неогороженную шахту лифта на бетонный пол и от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело направлено в Черняховский районный суд для рассмотрения по существу.

Получить оперативный комментарий в ООО «Заря» «Новому Калининграду» не удалось.

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