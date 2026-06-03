В Черняховске руководителя фирмы ждет суд за смерть упавшего с высоты рабочего

Как уточнили в надзорном ведомстве, 3 октября 2024 года руководитель ООО «Заря» допустил электрика к производству работ по осмотру кабелей в помещении склада на улице Элеваторной в Черняховске. При этом у сотрудника не было наряда-допуска или распоряжения для проведения указанных работ, равно как и средств индивидуальной защиты и эффективных страховочных систем. В результате 67-летний электрик упал в неогороженную шахту лифта на бетонный пол и от полученных травм скончался на месте.