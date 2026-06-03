Настоятель храма под Воронежем получил 6,5 лет колонии за покушение на убийство жены

13 февраля 2026 года в квартире настоятеля храма села Медвежье, жителя Семилук, разыгралась трагедия. Вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В какой-то момент он взял нож, подошел к лежащей на диване супруге и с размаху нанес удар в область груди.