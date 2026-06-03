Сомнительные продукты нашли в известном нижегородском ресторане

В Нижнем Новгороде Россельхознадзор выявил серьёзные нарушения в работе ресторана «Зер Гут»: в ходе инспекции установлено, что заведение не погасило 90 ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отсутствие погашения таких документов фактически означает, что невозможно подтвердить законность поставок продуктов — то есть проверить, действительно ли кафе получило товары от официальных поставщиков и какого качества ингредиенты используются в блюдах.
По итогам проверки инспекторы составили соответствующие акты, вынесли ресторану официальное предупреждение, а все материалы передали в прокуратуру — теперь надзорное ведомство должно принять дальнейшие меры реагирования.
Масштаб работы Россельхознадзора в регионе в мае текущего года оказался значительным: всего специалисты провели 33 проверки организаций разного профиля. Под контроль попали не только точки общественного питания, но и детские сады, школы, а также производители пищевой продукции.
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