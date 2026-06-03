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Сомнительные продукты нашли в известном нижегородском ресторане

В ходе инспекции установлено, что заведение не погасило 90 ветеринарных сопроводительных документов.

В Нижнем Новгороде Россельхознадзор выявил серьёзные нарушения в работе ресторана «Зер Гут»: в ходе инспекции установлено, что заведение не погасило 90 ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отсутствие погашения таких документов фактически означает, что невозможно подтвердить законность поставок продуктов — то есть проверить, действительно ли кафе получило товары от официальных поставщиков и какого качества ингредиенты используются в блюдах.

По итогам проверки инспекторы составили соответствующие акты, вынесли ресторану официальное предупреждение, а все материалы передали в прокуратуру — теперь надзорное ведомство должно принять дальнейшие меры реагирования.

Масштаб работы Россельхознадзора в регионе в мае текущего года оказался значительным: всего специалисты провели 33 проверки организаций разного профиля. Под контроль попали не только точки общественного питания, но и детские сады, школы, а также производители пищевой продукции.

Ранее опасный ветпрепарат нашли в говядине и печени в Нижегородской области.