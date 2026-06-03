Смерть на чужом участке. Хозяйка пса-убийцы получила реальное наказание

60-килограммовый алабай растерзал Наталью (все имена изменены. — Ред.), которая ночью, в темноте, случайно забрела на неогороженный соседний участок. Утром уже окоченевшее тело с множетсвенными рваными ранами и синяками обнаружила хозяйка пса Екатерина.
Соседи постоянно говорили ей об агрессивном поведении собаки. Длина цепи позволяла животному свободно дотягиваться до границы двора, из-за чего к нему мог подойти кто угодно. Но хозяйка ничего не предпринимала, пока не случилось страшное. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Пришла в гости.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в Ростовской области Наталья пришла в гости к подруге Ирине, чтобы помочь с ремонтом. К 16:00 работы были завершены, и женщины решили поужинать. На столе был и алкоголь. Около 20:00 захмелевшая Наталья легла спать, вскоре уснула и хозяйка дома.
Ирина проснулась рано. Заглянула к Наталье. Не обнаружив её в постели, решила, что та просто ушла. Женщина не придала этому особого значения.
Около 10:00 позвонила соседка Екатерина (та самая владелица алабая) с вопросами: была ли у неё в гостях Наталья и не лежат ли в комнате её вещи? И точно: куртка и сумка остались на месте. А где же сама сельчанка?
Стали искать. И наткнулись на страшную находку: рядом с кучей навоза лежало тело Натальи, покрытое множественными синяками и рваными ранами. Как позже стало известно в ходе следствия, Наталья ночью проснулась и вышла на улицу. Дезориентированная в темноте, она случайно забрела на соседний участок, который охранял алабай.
Опасный пёс.
На тот момент у Екатерины уже более десяти лет жил крупный алабай. Собака сидела на привязи длиной около трёх метров, при этом никакого вольера не было, как предупреждающих табличек.
Длина цепи позволяла животному свободно дотягиваться до границы двора, из-за чего к нему мог подойти кто угодно. На территории были и другие псы: безобидная дворняжка и немецкая овчарка, которую почти не было видно и слышно.
По словам соседей, нападение пса не было непредсказуемым. Жители хутора много раз обращались к Екатерине с просьбами пересадить пса в более безопасное место или построить для него вольер. Но хозяйка не хотела что-либо менять. Эти показания стали одним из ключевых при доказательстве вины.
«К трагической гибели женщины привела преступная небрежность подсудимой, которая, зная о потенциальной опасности своего питомца и игнорируя просьбы соседей, нарушила требования закона к содержанию домашних животных и не обеспечила безопасность граждан», — сказано в приговоре.
Суд признал Екатерину виновной в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Искреннее раскаяние женщины и то, что она полностью взяла на себя оплату похорон соседки, были учтены судом как смягчающие обстоятельства. Екатерине назначили наказание в виде года исправительных работ (обычно это работы, связанные с благоустройством города) с удержанием 5% из зарплаты в доход государства ежемесячно.
Имущество хозяина.
О том, насколько справедливый приговор вынесли хозяйке пса и как часто рассматрвиаются такие дела, rostov.aif.ru рассказал адвокат Антон Ключко.
«С точки зрения гражданского законодательства, собака — это точно такое же имущество, как автомобиль или стол. Да, есть определенные оговорки. Но хозяин собаки отвечает за последствия неосторожного обращения с ней, как и при неосторожном обращении с другим своим имуществом. Подобные уголовные дела не редки. В том числе, когда привлекается именно хозяин животного», — отметил юрист.
Ключко рассказал, что в здесь состав преступления (ст. 109 УК РФ) относится к категории неумышленных.
«Хозяйка собаки явно не желала таких последствий. Но наступили они в результате её неосторожных действий. Поэтому максимальная санкция по данной статье не превышает двух лет лишения свободы. А при условии, что человек ранее не судим и раскаивается в содеянном — в принципе невозможно назначить реальное лишение свободы. Дела возбуждаются, но реальные сроки люди получают не всегда. Чаще заканчивается примирением сторон и штрафом», — уточнил эксперт.
Он добавил, что по этой статье дело и вовсе могли бы прекратить в связи с примирением сторон или назначить судебный штраф. Однако же этот инцидент выбивается из общей массы уже потому, что хозяйка пса-убийцы получила реальное наказание.
Также адвокат отметил, что потерпевшие по делу, например, родственники погибшей, могут подать иск о взыскании компенсации морального вреда, даже если приговор уже вступил в законную силу.
Загрызли ребёнка.
Добавим, случаи, когда питомцы убивают людей, не редки. Два года назад в одном из частных домов хутора Рогожкино Азовского района Ростовской области собаки насмерть загрызли своих хозяек — мать и дочь. Поначалу животне убили дочь. Мать погибшей попыталась изолировать собак, заперев их в вольерах. Однако животные покусали и её. От полученных ран женщина скончалась через несколько дней.
В феврале прошлого года вопиющий случай произошёл в Ставрополе. Стая собак растерзала девятилетнюю девочку. Она каталась со снежной горки, когда на нёе напаи животные, которых подкармливала местная жительница. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначили срок полтора года.