Весной на Дону пропали более 200 человек

Весной в Ростовской области были зарегистрированы заявления о пропаже более чем 200 человек. Об этом информирует пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Только за май этого года поступило 106 заявок. 72 человека найдены живыми, двое обнаружены погибшими. Личность шестерых пропавших удалось установить, их родственники уже найдены. Пять обращений пока не подтвердились из-за отсутствия обратной связи с заявителями.
Поиск остальных людей, чьё местонахождение до сих пор не установлено, продолжается.