Весной на Дону пропали более 200 человек

Только за май этого года поступило 106 заявок. 72 человека найдены живыми, двое обнаружены погибшими. Личность шестерых пропавших удалось установить, их родственники уже найдены. Пять обращений пока не подтвердились из-за отсутствия обратной связи с заявителями.