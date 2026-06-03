В Волжском дело о многомилионной краже цветмета и ферросплавов с завода дошло до суда

В ходе расследования было установлено, что в преступное сообщество входили бывшие и действующие работники завода. Они занялись кражами в марте 2021 года и до мая 2025-го им удалось вывезти с территории промышленного предприятия более 9 тонн металлов. Похищенное имущество они прятали в тайниках на территории промзоны, а потом вывозили. Их задержали при попытке кражи 360 килограммов ферросплавов. Правоохранителям удалось найти и изъять цветмет, похищенный ими с завода. На имущество обвиняемых наложен арест.