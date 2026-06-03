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Переходивший на «красный» пешеход погиб под колесами «Лада Гранта» в Воронеже

Авария произошла утром на улице Просторная.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в 10:44, в Воронеже у дома № 35 «Г» по улице Просторная произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 48-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

В результате полученных травм неустановленный пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины случившегося.