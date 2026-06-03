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Четыре человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Санкт-Петербург

Четыре человека пострадали при утренней атаке украинских дронов на Санкт-Петербург. Губернатор Александр Беглов рассказал о состоянии раненых и повреждениях инфраструктуры в Кронштадте и двух районах города.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. В результате инцидента ранения получили четыре человека, сообщает губернатор города Александр Беглов.

«Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь», — написал глава города в своем канале в мессенджере МАХ.

Удары пришлись по Кронштадту, а также по Кировскому и Красносельскому районам города. После атаки на этих территориях зафиксированы повреждения инфраструктуры. Губернатор подчеркнул, что жертв среди мирного населения нет.

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