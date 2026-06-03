Четыре человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Санкт-Петербург

Утром Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. В результате инцидента ранения получили четыре человека, сообщает губернатор города Александр Беглов.
«Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь», — написал глава города в своем канале в мессенджере МАХ.
Удары пришлись по Кронштадту, а также по Кировскому и Красносельскому районам города. После атаки на этих территориях зафиксированы повреждения инфраструктуры. Губернатор подчеркнул, что жертв среди мирного населения нет.