«Мамука отмучилась». Умерла актриса из «Реальных пацанов» Елена Панджариди

«Как преподаватель она была сильная и строгая, а как человек — невероятно доброй и радостной. Елена Яновна не успела нас выпустить, к огромному сожалению. Когда мы узнали трагическую новость, я сначала не поверила, потом была истерика, потому что сложно принять это до сих пор. За четыре года Елена Яновна стала для нас практически второй мамой. Мы пришли к ней совсем юными, многие приехали из других городов и жили вдали от родителей», — рассказала perm.aif.ru студентка курса Анастасия.