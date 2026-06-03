«Мамука отмучилась». Умерла актриса из «Реальных пацанов» Елена Панджариди

21 мая ушла из жизни актриса Елена Панджариди. За долгие годы творческой деятельности она снялась в десятках фильмов и сериалов, служила в нескольких театрах и занималась педагогической деятельностью. Подробнее о том, каким человеком была Елена Панджариди, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
«Пришла ещё совсем молодой актрисой».
Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года в творческой семье с греческими корнями. Её отец Ян Георгиевич Панджариди был известным советским театральным режиссёром и много лет возглавлял Уральский драматический театр имени Островского.
В 1988 году Елена окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского, а через десять лет получила диплом в Пермском институте искусств. Сразу же после обучения пошла служить в академический театр драмы.
«Она попала к нам практически сразу после окончания учёбы. Кажется, это был её первый театр. Пришла ещё совсем молодой актрисой, а ушла довольно серьёзным мастером. За это время сыграла множество интересных и разноплановых ролей», — рассказала perm.aif.ru заслуженная артистка России, актриса Пермского академического Театра-Театра Елена Старостина.
В 2011 году Елена Панджариди перебралась в Москву и стала директором Камерного театра. Спустя год она присоединилась к труппе еврейского театра «Шалом», которому посвятила несколько лет своей творческой жизни.
«Помню, что мы с ней сидели в одной гримёрке и постоянно хохотали. Лена была очень ярким, светлым и позитивным человеком, невероятно красивой женщиной. При этом ей постоянно приходилось справляться с множеством трудностей, и она всегда находила выход из самых сложных ситуаций. Мы всегда удивлялись её бесстрашию: уже будучи взрослым человеком Лена решилась всё оставить и уехать в Москву, потому что хотела большего. Обычно за мечтой едут молодые, а она не испугалась начать всё с чистого листа», — вспоминает актриса Пермского академического Театра-Театра Мария Полыгалова.
В 2016 году актриса начала новый этап карьеры, став частью драматического театра «Большая медведица». Режиссёр и художественный руководитель театра Валерия Приходченко пояснила perm.aif.ru, что Елена Панджариди служила в учреждении со дня его основания. Первой работой актрисы на новой сцене стал спектакль «Баба Шанель» (16+), поставленный по пьесе Николая Коляды.
«Она блистательно исполнила роль Капитолины и являлась камертоном для всего ансамбля спектакля, — подчеркнула Валерия. — Елена также сыграла в “Клятвенных девах” (18+) и “Ма-ма мы-ла ра-му” (12+). Все три спектакля побывали на различных фестивалях в Москве, Екатеринбурге, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Владимире и других городах».
«Подойди ко мне, я тебе губки поярче подкрашу».
Елена Панджариди дебютировала в кино в 2010 году, сыграв эпизодическую роль в известном сериале «Реальные пацаны» (18+). Актриса исполнила роль мамы Насти Иванчук, возлюбленной помощника участкового Алексея Базанова. По сюжету героиня пришла на свадьбу дочери.
«Настюха, иди ко мне. Настён, ну подойди ко мне, я тебе губки поярче подкрашу. Прям бледня бледнёй. В смысле, бледненькая. Какая красавица у меня Настёна! И Лёшка ничего, хоть и милиционер», — произнесла Елена Панджариди в роли мамы Насти Иванчук.
За свою кинокарьеру актриса снялась более чем в трёх десятках фильмов и сериалах, среди которых «Ивановы-Ивановы» (18+), «Счастливы вместе» (16+), «Склифосовский» (18+) и другие. Последний фильм с участием Елены ещё находится в производстве, а её единственная главная роль — Софья Соломоновна в коротком метре «Философия» (16+).
«Стала для нас практически второй мамой».
С 2021 года Елена Панджариди преподавала актёрское мастерство в школе Нового театра. В 2022 году был набран курс, студенты которого называют себя «Панджарятами». Ученица Анастасия вспоминает, что Елена Яновна была строгим и требовательным мастером. Однако её преданность делу и самоотдача вдохновляли воспитанников отвечать тем же, полностью выкладываясь на репетициях и на сцене.
«Как преподаватель она была сильная и строгая, а как человек — невероятно доброй и радостной. Елена Яновна не успела нас выпустить, к огромному сожалению. Когда мы узнали трагическую новость, я сначала не поверила, потом была истерика, потому что сложно принять это до сих пор. За четыре года Елена Яновна стала для нас практически второй мамой. Мы пришли к ней совсем юными, многие приехали из других городов и жили вдали от родителей», — рассказала perm.aif.ru студентка курса Анастасия.
«Мамука отмучилась».
21 мая стало известно, что Елена Панджариди скончалась из-за онкологического заболевания. Об этом сообщила дочь актрисы в социальных сетях.
«Мамука отмучилась. Вчера, 21 мая в 17:50 её не стало. Рак. Я не знаю пока что писать, что делать, кажется, я недостаточно взрослая для таких дел. Сейчас готовимся к церемонии прощания перед кремацией и поездкой в Пермь. Больно, тяжело, и непонятно вообще что писать и говорить, но и молчать невозможно», — написала дочь Елены.
Бывший муж актрисы Вадим объяснил perm.aif.ru, что болезнь начала прогрессировать три года назад.
«Она прошла курс химиотерапии, и казалось, что болезнь удалось победить. Мы созванивались за неделю до смерти. Она чувствовала себя нормально, говорила спокойно. Ничего не предвещало беды», — пояснил мужчина.
Елена Панджариди работала до последнего, снималась в кино и преподавала актёрское мастерство. 3 июня ей мог бы исполниться 61 год. У актрисы остались дочь, внук и любимые ученики.