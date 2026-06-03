Прокуратура контролирует дела о нападении собак на детей в Выксе и Шахунье

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных после нападения собак на детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как сообщалось ранее, инциденты произошли в городах Выкса и Шахунья, где в результате атак животных несовершеннолетние получили телесные повреждения. На основании публикаций в средствах массовой информации следователи СУ СК по Нижегородской области оперативно завели уголовные дела.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествий, включая принадлежность животных и качество контроля за безнадзорными собаками со стороны ответственных лиц. Надзорное ведомство проследит за законностью принимаемых процессуальных решений на всех этапах расследования.