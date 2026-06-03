Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура контролирует дела о нападении собак на детей в Выксе и Шахунье

Надзорное ведомство проверит обстоятельства травмирования несовершеннолетних в двух городах Нижегородской области.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных после нападения собак на детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как сообщалось ранее, инциденты произошли в городах Выкса и Шахунья, где в результате атак животных несовершеннолетние получили телесные повреждения. На основании публикаций в средствах массовой информации следователи СУ СК по Нижегородской области оперативно завели уголовные дела.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествий, включая принадлежность животных и качество контроля за безнадзорными собаками со стороны ответственных лиц. Надзорное ведомство проследит за законностью принимаемых процессуальных решений на всех этапах расследования.