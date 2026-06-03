Прокуратура контролирует дела о нападении собак на детей в Выксе и Шахунье

В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествий, включая принадлежность животных и качество контроля за безнадзорными собаками со стороны ответственных лиц. Надзорное ведомство проследит за законностью принимаемых процессуальных решений на всех этапах расследования.