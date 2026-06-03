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Александру Бастрыкину доложат о нападении на двух уральцев

СКР занялся нападением на двух свердловчан.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин получит доклад по поводу инцидента, произошедшего в Первоуральске. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

В Сети опубликован пост о том, что произошло нападение на двух уральцев — 16 и 19 лет.

— Несовершеннолетнего жестоко избили, ему потребовалась госпитализация. Один из нападавших снимал происходящее на видео, которое затем выложил в публичное пространство, — сказано в сообщении.

Свердловские следователи завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о расследовании дела и обстоятельствах.

СК