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В гараже у челябинки нашли алкоголь и сигареты на 1,5 млн рублей

Женщина торговала ими нелегально.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Фигурантку задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Хранение и сбыт контрафакта организовала 54-летняя челябинка. Женщина реализовывала товар доверенным лицам — по предварительному звонку.

В арендованном подозреваемой гараже полицейские изъяли 1,5 тыс. единиц немаркированного алкоголя и 9 тыс. единиц табачной продукции на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Материалы уголовного дела по статье «Незаконный оборот немаркированной продукции в крупном размере» уже направлены в Советский районный суд города.