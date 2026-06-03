В гараже у челябинки нашли алкоголь и сигареты на 1,5 млн рублей

В Челябинске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Фигурантку задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Хранение и сбыт контрафакта организовала 54-летняя челябинка. Женщина реализовывала товар доверенным лицам — по предварительному звонку.
В арендованном подозреваемой гараже полицейские изъяли 1,5 тыс. единиц немаркированного алкоголя и 9 тыс. единиц табачной продукции на общую сумму более 1,5 млн рублей.
Материалы уголовного дела по статье «Незаконный оборот немаркированной продукции в крупном размере» уже направлены в Советский районный суд города.