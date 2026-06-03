В гараже у челябинки нашли алкоголь и сигареты на 1,5 млн рублей

В Челябинске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Фигурантку задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.