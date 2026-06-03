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В Тверской области задержали мужчину, повредившего лопатой несколько машин

В Тверской области полицейские задержали ранее судимого жителя Смоленской области, который устроил дебош на федеральной трассе М-9 «Балтия». Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина повредил машину дорожных рабочих, после чего начал метать лопату в проезжающие мимо автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, нетрезвый водитель за рулем своего кроссовера зацепил дорожный отбойник. В случившемся он обвинил находившихся неподалеку дорожных рабочих и вступил с ними в перепалку.

В ходе конфликта автомобилист вытащил из микроавтобуса рабочих лопату и разбил ею все стекла в их служебной машине. После этого он выбежал на проезжую часть и стал бросать инструмент в другие автомобили.

«Бегая по дороге, мужчина бросал лопату в проезжающие мимо машины. В результате повреждения получили пять автомобилей», — рассказали в полиции.

Дебошира задержали сотрудники ОМВД по Зубцовскому району на 215-м километре автотрассы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, его поместили в изолятор временного содержания.