В Тверской области задержали мужчину, повредившего лопатой несколько машин

По данным ведомства, нетрезвый водитель за рулем своего кроссовера зацепил дорожный отбойник. В случившемся он обвинил находившихся неподалеку дорожных рабочих и вступил с ними в перепалку.
В ходе конфликта автомобилист вытащил из микроавтобуса рабочих лопату и разбил ею все стекла в их служебной машине. После этого он выбежал на проезжую часть и стал бросать инструмент в другие автомобили.
«Бегая по дороге, мужчина бросал лопату в проезжающие мимо машины. В результате повреждения получили пять автомобилей», — рассказали в полиции.
Дебошира задержали сотрудники ОМВД по Зубцовскому району на 215-м километре автотрассы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, его поместили в изолятор временного содержания.