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В воронежских Лисках задержали 17-летнего студента за дропперство

Юноша открыл банковскую карту по просьбе знакомого и передал реквизиты анонимам.

Источник: Комсомольская правда

В Лискинском районе Воронежской области полицейские пресекли очередной случай вовлечения молодежи в нелегальные финансовые схемы. Оперативники задержали 17-летнего студента, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей.

Фигурантом оказался житель поселка Красный Восход. Как выяснило следствие, знакомый по общежитию предложил молодому человеку «легкий заработок»: открыть банковскую карту и передать ее реквизиты третьим лицам (анонимам). При этом подростка предупредили, что поступающие на карту деньги нельзя обналичивать или переводить самостоятельно.

Сам задержанный в ходе беседы признался, что не осознавал опасности своих действий и воспринимал предложение как простой и быстрый заработок. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Парня отправили под подписку о невыезде.

Полиция Воронежской области предупреждает: передача своих банковских карт и доступа к онлайн-банку посторонним лицам является прямым соучастием в преступлениях. Подобные действия могут привести к уголовной ответственности и серьезным финансовым потерям для владельца карты. Граждан призывают быть бдительными и при любых подозрениях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.