В воронежских Лисках задержали 17-летнего студента за дропперство

Сам задержанный в ходе беседы признался, что не осознавал опасности своих действий и воспринимал предложение как простой и быстрый заработок. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Парня отправили под подписку о невыезде.