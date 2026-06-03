Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Франция может конфисковать задержанный танкер Tagor

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Власти Франции могут конфисковать задержанный танкер Tagor, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Источник: Reuters

Ранее в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином РФ, был помещен под стражу французскими властями 2 июня.

«Капитану, гражданину РФ, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро… а также конфискация судна», — отмечает телеканал, который ссылается на материал агентства Франс Пресс.

Агентство указывает, что наказание капитану грозит якобы за «отсутствие флага» на судне и «отказ выполнять требования» французских силовиков в море.

Во вторник РИА Новости, изучив данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic, выяснило, что задержанный французскими ВМС танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции, куда он был перенаправлен на якорную стоянку.

В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше