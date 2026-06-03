СМИ: Франция может конфисковать задержанный танкер Tagor

Ранее в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что капитан задержанного Францией танкера Tagor, являющийся гражданином РФ, был помещен под стражу французскими властями 2 июня.
«Капитану, гражданину РФ, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро… а также конфискация судна», — отмечает телеканал, который ссылается на материал агентства Франс Пресс.
Агентство указывает, что наказание капитану грозит якобы за «отсутствие флага» на судне и «отказ выполнять требования» французских силовиков в море.
Во вторник РИА Новости, изучив данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic, выяснило, что задержанный французскими ВМС танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции, куда он был перенаправлен на якорную стоянку.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.