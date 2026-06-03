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В аэропорту Сочи задержали мужчину за курение кальяна в самолете

В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции задержали 36-летнего пассажира авиарейса из Казани. Мужчина проигнорировал правила безопасности и начал курить в салоне самолета.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции задержали 36-летнего пассажира авиарейса из Казани, который курил кальян в салоне самолета. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Южному федеральному округу.

Диспетчер сочинского аэропорта сообщил в дежурную часть линейного отдела полиции, что к прибывающему борту из Казани срочно требуется наряд полиции. Как рассказали прибывшим полицейским члены экипажа, один из пассажиров проигнорировал правила авиационной безопасности и во время рейса использовал «кальянное устройство».

Нарушителя, оказавшегося жителем Казани, сняли с борта и доставили в дежурную часть сочинского аэропорта. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Нарушение запрета на курение табака и использование кальянов на отдельных территориях и на транспорте».