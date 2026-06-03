В аэропорту Сочи задержали мужчину за курение кальяна в самолете

Диспетчер сочинского аэропорта сообщил в дежурную часть линейного отдела полиции, что к прибывающему борту из Казани срочно требуется наряд полиции. Как рассказали прибывшим полицейским члены экипажа, один из пассажиров проигнорировал правила авиационной безопасности и во время рейса использовал «кальянное устройство».