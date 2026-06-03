Уголовное дело о хищении денежных средств аэропорта Стригино направлено в суд

Нижегородский транспортный прокурор признал виновным в мошенничестве 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в своем макс-канале.
Весной прошлого года коммерческая организация выполняла работы по демонтажу старого здания аэровокзала. По условиям договора, подрядчик должен был перечислить денежные средства, вырученные от реализации металлолома и других отходов, заказчику — АО «Международный аэропорт Нижний Новгород».
В пункт приема вторсырья была сдана часть лома черного металла и алюминия стоимостью свыше 280 тысяч рублей, но деньги на счет аэропорта так и не были переведены подрядчиком.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.
Напомним, что полеты из Нижнего Новгорода в Сухум возобновились 30 мая.