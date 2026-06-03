Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело о хищении денежных средств аэропорта Стригино направлено в суд

Подрядчик нарушил условия договора по демонтажу старого здания аэровокзала.

Нижегородский транспортный прокурор признал виновным в мошенничестве 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в своем макс-канале.

Весной прошлого года коммерческая организация выполняла работы по демонтажу старого здания аэровокзала. По условиям договора, подрядчик должен был перечислить денежные средства, вырученные от реализации металлолома и других отходов, заказчику — АО «Международный аэропорт Нижний Новгород».

В пункт приема вторсырья была сдана часть лома черного металла и алюминия стоимостью свыше 280 тысяч рублей, но деньги на счет аэропорта так и не были переведены подрядчиком.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.

Напомним, что полеты из Нижнего Новгорода в Сухум возобновились 30 мая.