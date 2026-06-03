В Воронеже будут судить двух адвокатов-решальщиков, вымогавших 5 млн рублей

По данным следствия, в мае 2025 года к одному из адвокатов обратился мужчина с просьбой оказать юридическую помощь его сыну, который обвинялся в преступлении против половой неприкосновенности. В конце августа те потребовали от отца 5 миллионов рублей. Свои услуги они объяснили просто: часть денег якобы должна была пойти потерпевшей, а оставшаяся сумма — сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.