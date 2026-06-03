В Москве турагент похитил деньги у нескольких клиентов

Как пояснили в пресс-службе, в правоохранительные органы обратилась девушка, которая сообщила, что в социальной сети она увидела страницу, на которой автор позиционировала себя как турагент и заявляла, что имеет договоры с иностранными отелями и может организовать отдых.
«В феврале заявительница перевела 170 тыс. рублей за организацию свадебного путешествия на счет турагента, после чего женщина сказала, что отель подтвердил бронь. Девушка показала, что, когда у нее попросили дополнительные деньги на покупку билетов, она заподозрила обман. Денежные средства ей не возвращены», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что с заявлениями о подобных преступлениях в правоохранительные органы обратились еще несколько человек.
Надзорное ведомство координирует ход проверочных мероприятий и контролирует установление всех обстоятельств случившегося.