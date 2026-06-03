Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье в утопленной «Ниве» обнаружили тела двух человек

Под Ставрополем местный житель заметил в пруду затонувшую «Ниву». Прибывшие на место спасатели-водолазы подняли внедорожник на поверхность. В салоне автомобиля были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ставропольском крае спасатели извлекли из пруда автомобиль «Нива», внутри которого находились тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

Инцидент произошел в Апанасенковском округе, в районе села Манычское. Погруженный в воду отечественный внедорожник случайно заметил в пруду местный житель, который сразу сообщил о находке в экстренные службы.

На место происшествия прибыли спасатели аварийной группы из села Дивного.

«Спасатель-водолаз зашел в пруд и зацепил транспортное средство за буксирный трос. Затем автомобиль достали на поверхность с помощью спецтехники. Внутри обнаружили два тела», — говорится в сообщении спасательной службы.