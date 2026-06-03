На Ставрополье в утопленной «Ниве» обнаружили тела двух человек

В Ставропольском крае спасатели извлекли из пруда автомобиль «Нива», внутри которого находились тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.
Инцидент произошел в Апанасенковском округе, в районе села Манычское. Погруженный в воду отечественный внедорожник случайно заметил в пруду местный житель, который сразу сообщил о находке в экстренные службы.
На место происшествия прибыли спасатели аварийной группы из села Дивного.
«Спасатель-водолаз зашел в пруд и зацепил транспортное средство за буксирный трос. Затем автомобиль достали на поверхность с помощью спецтехники. Внутри обнаружили два тела», — говорится в сообщении спасательной службы.