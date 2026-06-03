Жителя Самары наказали на 16 лет за госизмену

Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно назначен штраф 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.