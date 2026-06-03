Жителя Самары наказали на 16 лет за госизмену

В Самарской области вынесли приговор 35-летнему местному жителю за государственную измену. Его признали виновным в передаче данных об объекте топливно-энергетического комплекса и публичном оправдании проукраинских организаций. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
«Мужчина самостоятельно установил контакт с украинским пропагандистом и передавал ему фото и видеозаписи разведывательного характера. Материалы использовались для планирования ударов беспилотников по российской инфраструктуре», — рассказали в ведомстве.
Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно назначен штраф 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.