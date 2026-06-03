В Москве задержали двоих юношей, с ножом отобравших маски у квадроберов

В московском районе Северное Бутово полицейские задержали двоих молодых людей, которые с ножом напали на сверстников и отобрали у них маски для квадробики. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В пойме реки Битцы налетчики с ножом отобрали у двух 18-летних парней карнавальные маски за 37 тысяч рублей. Полицейские быстро вышли на след подозреваемых и задержали их на улице Маршала Савицкого. Нападавшими оказались местные жители 18 и 19 лет, а при задержании у них изъяли и нож, и похищенное.
Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ.