Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали двоих юношей, с ножом отобравших маски у квадроберов

Полицейские задержали двоих жителей столицы, которые с ножом напали на сверстников и похитили у них маски для квадробики. При задержании у нападавших изъяли нож и похищенное имущество. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о грабеже и разбое.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В московском районе Северное Бутово полицейские задержали двоих молодых людей, которые с ножом напали на сверстников и отобрали у них маски для квадробики. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В пойме реки Битцы налетчики с ножом отобрали у двух 18-летних парней карнавальные маски за 37 тысяч рублей. Полицейские быстро вышли на след подозреваемых и задержали их на улице Маршала Савицкого. Нападавшими оказались местные жители 18 и 19 лет, а при задержании у них изъяли и нож, и похищенное.

Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ.