Суд вынес приговор водителю мусоровоза, который сбил женщину в Гродно. Как сообщили в Верховном Суде Беларуси, все произошло в Гродно в ноябре 2025 года. Водитель мусоровоза МАЗ остановился на стоянке, чтобы высадить напарника. Далее водитель, начав движение, поворачивал налево.
— Имея реальную возможность наблюдать пешехода, проходившего перед передней частью его автомобиля, проявил невнимательность и неосторожность, начал движение вперед и совершил на него наезд, — отметили в Верховном Суде.
В результате ДТП, пострадавшая, а ей оказалась 66-летняя женщина, получила тяжкие телесные повреждения.
В ходе судебного заседания водитель мусоровоза свою вину признал полностью. Суд принял во внимание, что именно он после аварии вызвал милицию и скорую.
Помимо этого, во время восстановления и лечения пострадавшей он не только навещал ее, но и возместил моральный ущерб в размере 18 тысяч белорусских рублей.
Приговор суда — обвинительный. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим за собой по неосторожности причинения тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы — так называемая «химия», срок — 2 года. Помимо этого, суд запретил ему на протяжении 5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
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