Суд вынес приговор водителю мусоровоза, который сбил женщину в Гродно

Приговор суда — обвинительный. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим за собой по неосторожности причинения тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы — так называемая «химия», срок — 2 года. Помимо этого, суд запретил ему на протяжении 5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.