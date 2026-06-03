Воронежца приговорили к обязательным работам за перевод денег нежелательной в России организации

Как установило следствие и суд, в феврале 2024 года осужденный, разделяя идеологию общественного движения, которое признано международной неправительственной организацией с нежелательной на территории РФ деятельностью, осуществил безналичные денежные переводы на нужды этой структуры. Отмечается, что активисты данной организации выполняли указания, полученные от кураторов иностранного государства.