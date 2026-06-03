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Три человека погибли при крушении вертолета ВМС в Великобритании

В результате крушения вертолета Merlin Mk4 Королевского ВМФ на юго-западе Англии погибли три человека. Катастрофа произошла в ходе плановых учений. Точные причины трагедии пока не установлены, военное ведомство приступило к расследованию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На юго-западе Англии разбился вертолет Merlin Mk4 Королевского военно-морского флота. В результате авиакатастрофы погибли все три члена экипажа, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Катастрофа произошла во время планового тренировочного полета. Точные причины крушения пока неизвестны, военное ведомство уже начало расследование.

Многоцелевой вертолет Merlin Mk4 является одной из основных машин британской морской авиации. Королевский ВМФ использует его для противолодочной борьбы, патрулирования акватории, поисково-спасательных операций, а также для переброски десанта и военных грузов.