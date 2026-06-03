Братья-мстители. Как в СССР расследовали убийство в заводском цеху

Следствие установило: Надежда Калачёва в последнее время чего-то опасалась. Кроме как на работу почти не выходила из дома, и даже застраховала свою жизнь. Был ещё один интересный факт: убитая в Глиницах сотрудница автозавода Людмила Ильина и крановщица того же завода Надежда Калачёва были похожи, как две капли воды! Скорее всего, с Сергеем Астафьевым в центре города встречалась Калачёва. Может быть, и убить хотели её, а не Ильину?