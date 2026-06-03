Братья-мстители. Как в СССР расследовали убийство в заводском цеху

В 1965 году в Горьком неизвестные пытаются жестоко убить простого рабочего Автозавода. Для расправы используют клинок с клеймом «Мой девиз — моя верность». Потом кто-то сводит счёты ещё с двумя сотрудницами предприятия, причём одну из девушек убивают прямо в цехе режимного завода! Кто и за что чинил расправу над заводчанами? И причём здесь клинок с гравировкой о верности? Подробности — в материале nn.aif.ru.
«Иди вперёд и не оглядывайся!».
Ранним утром жители многоэтажки в переулке Райниса услышали с улицы странный звук, похожий на выстрел. Оказалось, кто-то напал на их соседа, работника Горьковского автозавода Сергея Астафьева. Мужчина спешил на смену, но за углом его ждали убийцы. Сначала они вонзили Сергею клинок в бок, а когда мужчина попытался уйти от них, выстрелили ему в спину. Астафьев упал в сугроб. Об этом преступлении рассказывал фильм «Кровь за кровь» (16+) криминального цикла телепрограмм «Следствие вели… с Леонидом Каневским» на НТВ.
Раненого в снегу заметил один из соседей Сергея, тоже рабочий автозавода по фамилии Новиков, и кинулся на помощь. Жертва нападения еле дышал. Новиков выдернул из тела Сергея тот самый клинок и вдруг услышал: «Руки вверх!» От неожиданности он бросил орудие преступления и кинулся бежать, но тут же получил от милиционера пулю в ногу. Подоспевшие дружинники помогли скрутить предполагаемого преступника.
Милиционеров особенно поразил, конечно, клинок — старинный немецкий кинжал с клеймом «Мой девиз — моя верность». Эксперты заявили: скорее всего, это трофейное оружие с времён Великой Отечественной войны. Случайно ли преступники использовали для нападения такое экзотическое орудие? Или в этом был скрытый смысл?
Сергей Астафьев чудом выжил, но был в тяжёлом состоянии и не мог ничего рассказать сыщикам. Сосед Новиков, подоспевший на помощь, свою вину в покушении на убийство, естественно, отрицал. Огнестрельного оружия у него дома не нашли. Однако следствие решило: значит, у Новикова был сообщник, который успел скрыться. Но у этой версии была одна загвоздка — мотив преступления. Зачем простому автозаводскому рабочему столь жестоко убивать такого же, как он?
Однако вскоре произошло событие, в корне изменившее ход расследования. В посёлке Гнилицы, (он был частью Автозаводского района Горького) напали на двух подруг — Людмилу Ильину и Татьяну Сливко. Девушки шли домой с трамвайной остановки, когда сзади на них налетели двое мужчин. Один достал пистолет и скомандовал Татьяне: «Иди вперёд и не оглядывайся!» Татьяна с ужасом ждала выстрела в спину. Он действительно раздался, но стреляли в её подругу Людмилу. Сливко рванула к окровавленной Люде, та уже не дышала. Убийц и след простыл…
Баллистическая экспертиза показала: Людмилу Ильину убили из того же пистолета, из которого стреляли в спину Сергею Астафьеву. Кроме этого, два преступления объединял только один факт: Астафьев и Ильина работали на Горьковском автозаводе.
Добровольно лёг в гроб.
Дело поручили молодому следователю прокуратуры Автозаводского района города Горького Фёдору Коннову. Он допросил подругу, а по совместительству ещё и сменщицу Людмилы Ильиной Татьяну Сливко. Та рассказала: Людмила приехала в Горький из деревни несколько месяцев назад, устроилась на завод. Была скромной, ухажёров не имела. Шокированная произошедшим, Татьяна Сливко запомнила лишь то, что нападавшими были высокие парни. Маловато для раскрытия жестокого убийства…
И вдруг в милицию пришло сообщение из больницы: Сергей Астафьев пришёл в себя и… сбежал. Оперативники быстро нашли пациента дома и установили за ним наблюдение. А дальше произошло невозможное. Мужчина отправился в центр города, где встретился… с убитой в Гнилицах Людмилой Ильиной.
Но следствие в мистику не поверило. Фёдор Коннов принимает решение эксгумировать тело Ильиной. «Мы поехали за 350 километров от Горького. Сделали так, чтобы мать Людмилы якобы вызвали в сельсовет, а сами спокойно копали, — вспоминал следователь. — Но тело Ильиной было в гробу. Она была мертва».
По возвращении в Горький следствие ждало новое известие: хоронят Сергея Астафьева. Как? Мужчина же был относительно здоров после нападения. Оперативники незаметно пристроились за траурной процессией по пути на кладбище.
И тут странности продолжились. Автобус с гробом Астафьева проехал мимо кладбища и на всех парах двинулся в неизвестном направлении. Оперативники сигналили, чтобы катафалк остановился, но тщетно. Когда его всё же удалось затормозить, изумлённые милиционеры увидели такую картину: в катафалке сидела испуганная жена Сергея Астафьева, а рядом с пустым гробом — он сам. Живой и невредимый.
На допросе воскресший мертвец сразу заявил: «Я ничего говорить не буду. Я очень боюсь. Меня хотят убить, и никакая милиция меня не спасёт».
«Не люди это — звери!».
А дальше события развивались по совершенно неожиданному сценарию. В одном из цехов автозавода, режимного предприятия, среди станков нашли убитой ещё одну девушку. В её голове торчал топорик. 25-летняя Надежда Калачёва трудилась крановщицей, была ударником коммунистического труда. Но кто так жестоко расправился с ней?
«110 тысяч человек тогда работали на заводе. Пошли цеховые собрания с требованиями срочно найти убийцу Калачёвой. Как так — сотрудников завода убивают прямо на рабочем месте?» — вспоминал следователь прокуратуры Автозаводского района г. Горького Фёдор Коннов.
Следствие установило: Надежда Калачёва в последнее время чего-то опасалась. Кроме как на работу почти не выходила из дома, и даже застраховала свою жизнь. Был ещё один интересный факт: убитая в Глиницах сотрудница автозавода Людмила Ильина и крановщица того же завода Надежда Калачёва были похожи, как две капли воды! Скорее всего, с Сергеем Астафьевым в центре города встречалась Калачёва. Может быть, и убить хотели её, а не Ильину?
Вскоре в милицию всё же пришёл и сам Сергей Астафьев. Он сказал, что после смерти Надежды Калачёвой ему терять нечего… Признался: он знаком с людьми, которые покушались на его жизнь и потом убили Калачёву. Это братья Александр и Юрий Апаршевы, они трудятся на Автозаводе станочником и комплектовщиком. «Не люди это — звери!» — закончил свой рассказ Астафьев.
Сыщики выехали на задержание братьев. Дома оказался только старший — Александр. Оперативники заметили в квартире фото в рамке: на снимке младший брат Юрий Апаршев прижимал к себе девушку — подругу и свидетельницу убийства Людмилы Ильиной Татьяну Сливко.
Опергруппа немедленно отправилась к Татьяне. Оказалось, Татьяна с Юрием познакомились не так давно, уже после трагедии с её подругой. Парень подошёл к Сливко на той же самой дороге в Гнилицах.
Юрий и Татьяна Сливко начали встречаться и вскоре решили жить вместе. Юрий пришёл к Татьяне с чемоданом.
Как-то Сливко решила заглянуть в этот чемодан — возлюбленный почему-то всегда держал его на замке. На дне обнаружился пистолет. Татьяна в ужасе поняла: это тот самый пистолет! Значит, это Юрий убил её подругу Людмилу! Оперативники вовремя успели задержать и младшего Апаршева.
Поклялись на могиле.
Постепенно сыщики стали распутывать кровавый клубок. Выяснилось, что братьев Апаршевых когда-то было трое: младший Юрий, средний Александр и старший Николай. Николай погиб в 1963 году нелепой смертью из-за любви к той самой крановщице Автозавода Надежде Калачёвой. Девушка ходила на свидания с Николаем, но параллельно крутила романы и с другими ухажёрами.
Однажды Николай заглянул в окно Надиной квартиры и увидел интимную сцену с Сергеем Астафьевым. Мужчина пришёл в ярость. Он влез в окно, на крики Надежды из соседней комнаты выбежал её брат с ружьём и спросонья выстрелил в Николая. Тот умер на месте от потери крови.
Александр и Юрий на могиле брата поклялись отомстить за его смерть. Тем более, что ни Надежда Калачёва, ни Сергей Астафьев ни в чём не раскаялись и даже продолжали встречаться. Самое печальное, что у братьев Апаршевых была отличная репутация: спортсмены, начитанные, вежливые, кандидаты в члены партии. Но оставить брата неотомщённым они не могли.
Более того, на месть их толкала собственная мать. Пожилая женщина днём и ночью плакала о Николае, ругала Сашу и Юру, что те ничего не делают, когда брат в могиле.
Однажды на рыночном развале братья Апаршевы увидели красивый иностранный клинок с надписью «Мой девиз — моя верность». Продавец уточнил: таким оружием в Германии сводили счёты со старыми врагами. И Апаршевы решили, что это знак. Купили клинок, а потом для надёжности достали и пистолет.
По трагической случайности братья плохо знали Надежду Калачёву в лицо и перепутали её с ни в чём не повинной Людмилой Ильиной…
Когда начался процесс над Апаршевыми, в суд приехала мать Люси. Увидев сгорбленную от горя пожилую женщину, Александр Апаршев прямо в зале заплакал навзрыд, Юрий отвернулся. А вот мать Апаршевых во время судебных заседаний оставалась совершенно спокойной.
Юрия Апаршева приговорили к высшей мере наказания и расстреляли в 1966 году. Александру дали 15 лет колонии.
Их мать за подстрекательство к ответственности не привлекали. Она ждала Сашу из тюрьмы, но скончалась раньше, чем он вышел на свободу.