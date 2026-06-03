СМИ: задержана турагент Аташян, обманувшая блогеров на 50 млн рублей

Правоохранительные органы задержали туристического агента Хатуну Аташян. Женщину подозревают в масштабном мошенничестве под предлогом организации элитного отдыха, ущерб от ее действий может превышать 50 миллионов рублей.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, Аташян предлагала российским блогерам-миллионникам люксовый отдых в обмен на рекламу в соцсетях. Схема была убедительной: клиентам нужно было доплатить лишь небольшую сумму за перелет или второго гостя по ценам значительно ниже рыночных. Однако после перевода денег Аташян пропадала, а за день до вылета сообщала об отмене поездки. Женщину задержали при попытке скрыться на территории Белоруссии.
По данным Хамовнической межрайонной прокуратуры, которая контролирует ход проверки, одной из жертв стала девушка, решившая организовать свадебное путешествие — в феврале 2026 года она перевела подозреваемой 170 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что к ним обратились еще несколько обманутых граждан.
Как пишет ТАСС, Хатуна Аташян работала в Москве как реальный турагент и обманывала не только звездных блогеров, но и своих постоянных обычных клиентов. В ближайшее время она будет официально доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий.