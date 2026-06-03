СМИ: задержана турагент Аташян, обманувшая блогеров на 50 млн рублей

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Аташян предлагала российским блогерам-миллионникам люксовый отдых в обмен на рекламу в соцсетях. Схема была убедительной: клиентам нужно было доплатить лишь небольшую сумму за перелет или второго гостя по ценам значительно ниже рыночных. Однако после перевода денег Аташян пропадала, а за день до вылета сообщала об отмене поездки. Женщину задержали при попытке скрыться на территории Белоруссии.