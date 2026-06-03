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Уголовное дело возбудили из-за рухнувшего потолка в квартире на Пискунова

Также проверку организовала прокуратура Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде возбудили уголовоное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в СУ СК региона.

Дело возбудили после мониторинга СМИ. Региональная телекомпания показала сюжет об обрушении потолка в одной из квартир дома 1917 года постройки. Здание расположено на ул. Пискунова.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Также проверку организовала прокуратура Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели из-за двух оползней в Советском районе.