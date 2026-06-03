Уголовное дело возбудили из-за рухнувшего потолка в квартире на Пискунова

В Нижнем Новгороде возбудили уголовоное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в СУ СК региона.
Дело возбудили после мониторинга СМИ. Региональная телекомпания показала сюжет об обрушении потолка в одной из квартир дома 1917 года постройки. Здание расположено на ул. Пискунова.
Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Также проверку организовала прокуратура Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели из-за двух оползней в Советском районе.