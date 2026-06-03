Режим повышенной готовности из-за оползней ввели в Нижнем Новгороде

Первый участок находится на улице 1-й Оранжерейной. Под особый контроль взята территория возле домов № 45, № 47 и № 49, где продолжается оползневый процесс. Районная администрация должна организовать постоянный мониторинг состояния склона, установить предупреждающие аншлаги и провести расчеты устойчивости грунта. На эти работы из резервного фонда города выделено 1,3 млн рублей. Кроме того, на участке улицы между домами № 58 и № 49 ограничат движение грузовых автомобилей.