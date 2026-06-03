Футболист Кудряшов на мотоцикле врезался в машину скорой помощи в Москве

За свою профессиональную карьеру 39-летний Фёдор Кудряшов представлял ряд известных российских клубов, включая «Химки», «Спартак», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Факел» и «Сочи». Его послужной список также включает выступления за турецкие команды «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». В составе национальной сборной России он провел 48 игр, отметившись одним забитым мячом, и стал участником исторического выхода команды в четвертьфинал Чемпионата мира 2018 года. С 2025 года его карьера продолжилась в Медиалиге, где он выступает за клуб 2Drots.